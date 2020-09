Rissa PSG-Marsiglia: due giornate di squalifica a Neymar, sei a Kurzawa (Di mercoledì 16 settembre 2020) La commissione disciplinare della LFP ha squalificato Neymar per due turni dopo i fatti di Paris Saint Germain-Marsiglia Sono arrivate le decisioni della commissione disciplinare della LFP dopo il finale a dir poco infuocato di Paris Saint Germain-Marsiglia. In pieno recupero è successo di tutto: calci, spintoni, insulti e pugni. La Commissione ha usato una mano pesantissima nei confronti di Kurzawa del PSG che è stato squalificato per sei turni. Tre le partite che dovrà invece saltare Jordan Amavi dell’OM, mentre per Neymar e Paredes sono state date squalifiche di due turni più un’altra con pena sospesa, e Dario Benedetto dell’OM è stato fermato per un solo turno. Ancora, Angel Di ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 16 settembre 2020) La commissione disciplinare della LFP hatoper due turni dopo i fatti di Paris Saint Germain-Sono arrivate le decisioni della commissione disciplinare della LFP dopo il finale a dir poco infuocato di Paris Saint Germain-. In pieno recupero è successo di tutto: calci, spintoni, insulti e pugni. La Commissione ha usato una mano pesantissima nei confronti didel PSG che è statoto per sei turni. Tre le partite che dovrà invece saltare Jordan Amavi dell’OM, mentre pere Paredes sono state date squalifiche di due turni più un’altra con pena sospesa, e Dario Benedetto dell’OM è stato fermato per un solo turno. Ancora, Angel Di ...

