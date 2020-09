Ora il killer di Cerciello piange e chiede perdono (Di mercoledì 16 settembre 2020) Valentina Dardari Il giovane americano ha detto davanti alla Corte d’Assise: "Potessi tornare indietro per cambiare le cose lo farei ora" A oltre un anno dall’omicidio del vicebrigadiere 35enne dei carabinieri, Mario Cerciello Rega, Finnegan Lee Elder, uno dei due giovani americani accusati, ha chiesto perdono. Davanti alla prima Corte d'Assise di Roma, ha detto: "Voglio chiedere scusa a tutti, alla famiglia Cerciello e ai suoi amici. Al mondo intero. Quella notte è stata la peggiore della mia vita e se potessi tornare indietro per cambiare le cose lo farei ora, ma non posso". Elder ha chiesto perdono ai familiari di Cerciello Il militare era stato assassinato con 11 coltellate la notte del 26 luglio dello scorso anno nel quartiere di Roma Prati. Oggi, ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 16 settembre 2020) Valentina Dardari Il giovane americano ha detto davanti alla Corte d’Assise: "Potessi tornare indietro per cambiare le cose lo farei ora" A oltre un anno dall’omicidio del vicebrigadiere 35enne dei carabinieri, MarioRega, Finnegan Lee Elder, uno dei due giovani americani accusati, ha chiesto. Davanti alla prima Corte d'Assise di Roma, ha detto: "Vogliore scusa a tutti, alla famigliae ai suoi amici. Al mondo intero. Quella notte è stata la peggiore della mia vita e se potessi tornare indietro per cambiare le cose lo farei ora, ma non posso". Elder ha chiestoai familiari diIl militare era stato assassinato con 11 coltellate la notte del 26 luglio dello scorso anno nel quartiere di Roma Prati. Oggi, ...

Ultime Notizie dalla rete : Ora killer Studentessa uccisa in chiesa dal sagrestano: il killer è fuori dal carcere BresciaToday Il prete degli ultimi ucciso a coltellate. Il killer: “Temevo di essere espulso”

COMO. Due decreti di espulsione in tasca, una denuncia per non essere rientrato in Tunisia, da cui era scappato 27 anni fa, e l’ossessione che qualcuno lo volesse rimandare a tutti i costi nel suo Pae ...

Il killer di don Roberto, irregolare e con manie di persecuzione

(di Manuela D'Alessandro per Agi) Davanti alla Chiesa di San Rocco, la sua Panda grigia era colma, come sempre, di biscotti, brioche e caffe'. Don Roberto Malgesi stava per iniziare alle sette di una ...

Olginate, l'assassino non molla. Poche ore ancora per costituirsi

Olginate (Lecco), 16 settembre 2020 - Due famiglie distrutte. Quella di Salvatore De Fazio, 47 anni, freddato domenica nelle prime ore del pomeriggio nella frazione Santa Maria di Olginate e quella de ...

