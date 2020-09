Omicidio Maria Paola, i genitori chiamano l’Arcigay: “Chiariamoci” (Di mercoledì 16 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“Vogliono chiarirsi, ci tengono molto a farlo”. Queste le parole dell’avvocato Domenico Paolella, legale (insieme a Giovanni Cantelli) della famiglia di Maria Paola Gaglione, la 18enne morta in un drammatico incidente stradale mentre era in scooter con il compagno trans Ciro ed era inseguita dal fratello Michele Antonio, attualmente in carcere con l’accusa di Omicidio preterintenzionale aggravato dai motivi abietti e futili. I genitori di Paola hanno annunciato una conferenza stampa in programma nella giornata di domani, giovedì 17 settembre, nel corso della quale chiariranno alcuni punti della tragica vicenda. La famiglia ha anche espresso la volontà di incontrare i rappresentanti dell’Arcigay che nei giorni scorsi avevano ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 16 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“Vogliono chiarirsi, ci tengono molto a farlo”. Queste le parole dell’avvocato Domenico Paolella, legale (insieme a Giovanni Cantelli) della famiglia diGaglione, la 18enne morta in un drammatico incidente stradale mentre era in scooter con il compagno trans Ciro ed era inseguita dal fratello Michele Antonio, attualmente in carcere con l’accusa dipreterintenzionale aggravato dai motivi abietti e futili. Idihanno annunciato una conferenza stampa in programma nella giornata di domani, giovedì 17 settembre, nel corso della quale chiariranno alcuni punti della tragica vicenda. La famiglia ha anche espresso la volontà di incontrare i rappresentanti dell’Arcigay che nei giorni scorsi avevano ...

