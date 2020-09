Omicidio Colleferro, il racconto dei fratelli Bianchi: “Willy è caduto e si è rialzato. Nessuno di noi l’ha colpito” (Di mercoledì 16 settembre 2020) Willy, fratelli Bianchi: “È caduto e si è rialzato. Nessuno di noi lo ha colpito” “Non ho avuto nessun contatto con Willy, l’ho solo visto cadere in ginocchio e poi a terra, non ho visto chi lo ha colpito”: con queste parole i fratelli Bianchi, due dei tre ragazzi di Artena in carcere con l’accusa di Omicidio volontario dopo il pestaggio in cui è morto il ragazzo italo-capoverdiano di 21 anni ha dichiarato la sua estraneità ai fatti nel corso dell’interrogatorio di garanzia. Ma sono sulla stessa linea anche le dichiarazioni del fratello, Marco Bianchi, e del loro amico Mario Pincarelli. Nessuno di loro, secondo la versione resa agli inquirenti, ha ... Leggi su tpi (Di mercoledì 16 settembre 2020) Willy,: “Èe si èdi noi lo ha colpito” “Non ho avuto nessun contatto con Willy, l’ho solo visto cadere in ginocchio e poi a terra, non ho visto chi lo ha colpito”: con queste parole i, due dei tre ragazzi di Artena in carcere con l’accusa divolontario dopo il pestaggio in cui è morto il ragazzo italo-capoverdiano di 21 anni ha dichiarato la sua estraneità ai fatti nel corso dell’interrogatorio di garanzia. Ma sono sulla stessa linea anche le dichiarazioni del fratello, Marco, e del loro amico Mario Pincarelli.di loro, secondo la versione resa agli inquirenti, ha ...

