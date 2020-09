Nainggolan, la moglie Claudia sconfigge il tumore: l’annuncio (Di mercoledì 16 settembre 2020) La triste notizia le era stata comunicata esattamente un anno fa, resa pubblica su Instagram: Claudia Lai, moglie di Nainggolan, ha combattuto contro un tumore al seno. Una battaglia complicata, che la donna ha infine visto. Come ha ammesso sempre attraverso i social, cantando vittoria al termine di 12 mesi lunghi, lunghissimi. Pesanti e difficili. La liberazione è arrivata attraverso un lungo post, attraverso in quale Claudia Lai ha voluto ringraziare chi le è stato vicino: “Scusate, ma io devo festeggiare la mia vittoria!”, ha scritto su Instagram, a margine di una foto in cui la si vede saltare festante. Un giorno importante con coincide anche con la volontà di interrompere il rapporto con Radja Nainggolan, come fa sapere un retroscena del settimanale ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 16 settembre 2020) La triste notizia le era stata comunicata esattamente un anno fa, resa pubblica su Instagram:Lai,di, ha combattuto contro unal seno. Una battaglia complicata, che la donna ha infine visto. Come ha ammesso sempre attraverso i social, cantando vittoria al termine di 12 mesi lunghi, lunghissimi. Pesanti e difficili. La liberazione è arrivata attraverso un lungo post, attraverso in qualeLai ha voluto ringraziare chi le è stato vicino: “Scusate, ma io devo festeggiare la mia vittoria!”, ha scritto su Instagram, a margine di una foto in cui la si vede saltare festante. Un giorno importante con coincide anche con la volontà di interrompere il rapporto con Radja, come fa sapere un retroscena del settimanale ...

