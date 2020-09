Milan, Castillejo: “Con Ibrahimovic non puoi sbagliare. Ti fa dare il meglio” (Di mercoledì 16 settembre 2020) Interessante intervista rilasciata ai microfoni di DAZN da parte dell'attaccante del Milan Samu Castillejo. L'esterno offensivo rossonero ha commentato la sua esperienza nel Diavolo. Dalle prossime sfide per l'Europa League fino al campionato passando per i compagni di squadra e Zlatan Ibrahimovic su tutti.Castillejo: "Con Ibrahimovic non puoi sbagliare""Il mister è dal primo giorno che ci ha detto che affronteremo una squadra tosta, la più forte d’Irlanda, che fa un bel calcio. Sarà difficile", ha esordito Castillejo relativamente alla partita contro lo Shamrock Rovers di giovedì sera. E poi sul lavoro svolto da Pioli anche a livello personale: "Quelli che mi conoscono sanno che mai andrò via da un posto senza ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 16 settembre 2020) Interessante intervista rilasciata ai microfoni di DAZN da parte dell'attaccante delSamu. L'esterno offensivo rossonero ha commentato la sua esperienza nel Diavolo. Dalle prossime sfide per l'Europa League fino al campionato passando per i compagni di squadra e Zlatansu tutti.: "Connon""Il mister è dal primo giorno che ci ha detto che affronteremo una squadra tosta, la più forte d’Irlanda, che fa un bel calcio. Sarà difficile", ha esorditorelativamente alla partita contro lo Shamrock Rovers di giovedì sera. E poi sul lavoro svolto da Pioli anche a livello personale: "Quelli che mi conoscono sanno che mai andrò via da un posto senza ...

