Massimo Giletti sotto scorta: la foto per le vie di Roma con il giubbotto antiproiettile (Di mercoledì 16 settembre 2020) Non possiamo parlare certo di una novità: che il nome del famosissimo giornalista Massimo Giletti venga accostato a quello dei partiti politici fantasticando su una sua possibile messa alla prova in ambito politico, è storia ormai risaputa sul quale si ricama di tanto in tanto e alla quale, spesso, seguono le varie smentite. Intervistato da La Stampa, Giletti dichiara di non precludersi nulla nella vita, nemmeno l’idea di scendere in campo in politica. Un fantasticare che, a giudicare dalle dichiarazioni centellinate rilasciate di tanto in tanto, lo vedrebbe schierato con il Movimento Cinque Stelle. Intanto, per le vie di Roma, il giornalista che il 27 novembre prossimo tornerà al timone di Non è l’Arena, si mostra per le vie con indosso un giubbotto ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 16 settembre 2020) Non possiamo parlare certo di una novità: che il nome del famosissimo giornalistavenga accostato a quello dei partiti politici fantasticando su una sua possibile messa alla prova in ambito politico, è storia ormai risaputa sul quale si ricama di tanto in tanto e alla quale, spesso, seguono le varie smentite. Intervistato da La Stampa,dichiara di non precludersi nulla nella vita, nemmeno l’idea di scendere in campo in politica. Un fantasticare che, a giudicare dalle dichiarazioni centellinate rilasciate di tanto in tanto, lo vedrebbe schierato con il Movimento Cinque Stelle. Intanto, per le vie di, il giornalista che il 27 novembre prossimo tornerà al timone di Non è l’Arena, si mostra per le vie con indosso un...

carmen_distaso : RT @Satiraptus: Massimo #Giletti gira con il giubbotto antiproiettile. Per evitare di essere colpito dalle cazzate che spara. #CiroRaimo - zazoomblog : Massimo Giletti in giubbotto antiproiettile dopo le minacce del boss - #Massimo #Giletti #giubbotto - zazoomblog : Massimo Giletti in giubbotto antiproiettile dopo le minacce del boss - #Massimo #Giletti #giubbotto - Lucia25443382 : RT @DiDimiero: Massimo Giletti, in giro con la scorta e il giubbotto antiproiettile, riprendera la sua trasmissione il 20 prossimo. Minacci… - LobbaLuisa : RT @AntoTavolieri: Quanto spreco ! Una scorta per un bidone d'immondizia sembra davvero troppo! -