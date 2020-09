La Juve scarica Suarez e punta su Dzeko

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 16 settembre 2020) La squadra di Pirlo vira su Roma. Abbandonata la traccia, lasu. Troppa incertezza sui tempi per portare il Pistolero a Torino entro il 5 ottobre. Questo perché ad oggi l’uruguaiano è extracomunitario. Ha iniziato la pratica per la cittadinanza italiana ma i tempi non sono certi. Pirlo quindi ha pertanto deciso dire sul bosniaco della Roma. Il cambio di rotta sarebbe arrivato lunedì sera con una telefonata tra Fabio Paratici e i vertici del Barcellona, in cui il direttore dell’area tecnica ha spiegato le ragioni dello stop all’affare legati ai tempi e anche alle condizioni economiche. Una chiamata inattesa che avrebbe lasciato sorpresi i vertici catalani.