Il timer portatile per allenarsi in palestra

Leggi su wired

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Ideato dall’omonima società statunitense, Timebirds fa una cosa sola ma la fa bene, evitando per esempio le notifiche che possono interrompere l’allenamento o la necessità di attivare il display di smartphone e smartwatch per tenere traccia del tempo. Senza dimenticare che resta anche un orologio da scrivania. Tascabile, ben visibile grazie ai led bicolori (le prime tre lettere in verde indicano la modalità selezionata, gli altri in rosso lo scorrere dei secondi) e dotato di un’autonomia che si aggira sulle 8 ore, ilconta su un vetro antiriflesso, lente antigraffio, piedini in gomma antiscivolo e magnete posteriore per fissarlo sugli strumenti ine su qualsiasi superficie. Timebirds si ricarica via usb-c (il cavo è incluso nella confezione), è disponibile in nero opaco, offre ...