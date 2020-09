Bug per Huawei P9 e P10 con la tendina per notifiche e impostazioni (Di mercoledì 16 settembre 2020) Sono ancora molto popolari in Italia i device che appartengono alla famiglia Huawei P9 e P10, al punto che in estate ha fatto rumore un bug diffuso per quest’ultimo. Come del resto vi abbiamo riportato con un pezzo specifico. Come stanno le cose in questo periodo? In linea con quanto avviene spesso e volentieri con device non di ultimo pelo, ci sono delle anomalie che dobbiamo per forza di cose prendere in esame, in attesa di eventuali interventi da parte del produttore. L’ultimo bug riscontrato con Huawei P9 e P10 Nello specifico, non sono rare le segnalazioni di coloro che si ritrovano con un Huawei P9 o P10 e che, allo stesso tempo, fatichino a tirare giù il menù a tendina. Quello che per intenderci consente non solo di consultare le notifiche pervenute sul nostro ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 16 settembre 2020) Sono ancora molto popolari in Italia i device che appartengono alla famigliaP9 e P10, al punto che in estate ha fatto rumore un bug diffuso per quest’ultimo. Come del resto vi abbiamo riportato con un pezzo specifico. Come stanno le cose in questo periodo? In linea con quanto avviene spesso e volentieri con device non di ultimo pelo, ci sono delle anomalie che dobbiamo per forza di cose prendere in esame, in attesa di eventuali interventi da parte del produttore. L’ultimo bug riscontrato conP9 e P10 Nello specifico, non sono rare le segnalazioni di coloro che si ritrovano con unP9 o P10 e che, allo stesso tempo, fatichino a tirare giù il menù a. Quello che per intenderci consente non solo di consultare lepervenute sul nostro ...

