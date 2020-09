Alberto Angela: una moglie, tre figli e zero gossip (Di mercoledì 16 settembre 2020) Vent’anni di Ulisse, festeggiati con discrezione nella prima serata di RaiUno. Alberto Angela, che alle 21.25 di mercoledì 16 settembre racconta Roma, le sue meraviglie fotografate dall’alto, ha accolto con un sorriso il traguardo del suo programma televisivo. «Non eravamo partiti con l’idea di durare vent’anni», ha detto a Repubblica, spiegando attraverso la curiosità del pubblico la portata di un successo che non ha mai avuto bisogno d’altro da sé. Alberto Angela, che nel 1993 si è sposato con Monica per dare al mondo poi i figli Riccardo, Edoardo e Alessandro, ha saputo scindere il suo essere pubblico dal suo esistere privato. E mai una volta si è trovato ad aver bisogno di quel traino sempreverde che è il gossip. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 16 settembre 2020) Vent’anni di Ulisse, festeggiati con discrezione nella prima serata di RaiUno. Alberto Angela, che alle 21.25 di mercoledì 16 settembre racconta Roma, le sue meraviglie fotografate dall’alto, ha accolto con un sorriso il traguardo del suo programma televisivo. «Non eravamo partiti con l’idea di durare vent’anni», ha detto a Repubblica, spiegando attraverso la curiosità del pubblico la portata di un successo che non ha mai avuto bisogno d’altro da sé. Alberto Angela, che nel 1993 si è sposato con Monica per dare al mondo poi i figli Riccardo, Edoardo e Alessandro, ha saputo scindere il suo essere pubblico dal suo esistere privato. E mai una volta si è trovato ad aver bisogno di quel traino sempreverde che è il gossip.

Agenzia_Ansa : Alberto Angela: 'Ulisse compie 20 anni, ma la curiosità è la stessa' #ANSA - tvblogit : Ulisse - Il piacere della scoperta 2020, le nuove puntate su Rai 1: Alberto Angela riparte da Roma - Notiziedi_it : Noemi ospite di Alberto Angela per la prima puntata di Ulisse con un omaggio musicale alla città di Roma - Gloria123411 : @Obi1K2 E anche Alberto Angela ?? - liberaevivi : Ritorna Alberto Angela: 'Roma dal cielo come non l'abbiamo mai vista' ROMA PORCONA ZOZZONA E INCIVILE...… -