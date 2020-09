Tommaso Zorzi al GFVip5: febbre e paura (Di martedì 15 settembre 2020) Non è stata una notte magica quella di Tommaso Zorzi al GFVip5. Infatti, la prima notte trascorsa nella casa del Grande Fratello Vip 5 è stata tormentata e non priva di allarme. Uno dei vip che ieri sono entrati nella Casa durante la premiere del programma, Tommaso Zorzi, ha infatti accusato febbre alta, allarmando un po’ tutti. Tommaso Zorzi al GFVip5 con la febbre “Non vorrei fare terrorismo ma mi sento proprio la febbre (…) La produzione lo sa che son due giorni che va e viene“ pare abbia ammesso l’influencer. Il medico è intervenuto con tachipirina e antibiotico per abbassare la temperatura, eccessivamente alta, di ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 15 settembre 2020) Non è stata una notte magica quella dial. Infatti, la prima notte trascorsa nella casa del Grande Fratello Vip 5 è stata tormentata e non priva di allarme. Uno dei vip che ieri sono entrati nella Casa durante la premiere del programma,, ha infatti accusatoalta, allarmando un po’ tutti.alcon la“Non vorrei fare terrorismo ma mi sento proprio la(…) La produzione lo sa che son due giorni che va e viene“ pare abbia ammesso l’influencer. Il medico è intervenuto con tachipirina e antibiotico per abbassare la temperatura, eccessivamente alta, di ...

