Sequestro in Libia, 18 pescatori nella mani di Haftar. Ennesimo smacco per l'Italia (Di martedì 15 settembre 2020) La vicenda è grave, ma pochi ne parlano. I 18 membri dell'equipaggio dei due pescherecci di Mazara del Vallo, sequestrati il primo settembre dai militari del generale Khalifa Haftar, sono ancora trattenuti in Libia. Dopo essere stati interrogati, sono stati trasferiti in una struttura, a Bengasi, da cui non possono uscire liberamente. Ciò che viene contestata, riferisce il Fatto Quotidiano, è "la presenza dei loro pescherecci all'interno delle 72 miglia (sessanta in più delle tradizionali 12 miglia), che la Libia dal 2005 rivendica unilateralmente come acque nazionali, in virtù della convenzione di Montego Bay che dà facoltà di estendere la propria competenza fino a 200 miglia". Inutili i tentativi dei familiari di stabilire contatti con i sequestrati.

