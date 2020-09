Sarah Snook sarà la star di Persuasione | tratto dal romanzo di Jane Austen

(Di martedì 15 settembre 2020) L'attricesarà la protagonista del nuovo film, adattamento cinematografico deldiè stata scelta come protagonista di Persuasion, adattamento per il grande schermo delscritto da. L'attrice è attualmente tra ledell'acclamata serie Succession e prossimamente apparirà anche in Pieces of a Woman, film che ha permesso a Vanessa Kirby di conquie alla Mostra del Cinema di Venezia la Coppa Volpi per la Miglior Interpretazione Femminile. Il progetto sarà prodotto da Searchlight Pictures e sarà diretto da Mahalia Belo. Il libro, pubblicato nel 1817, ...

