Roma, ucciso a 43 anni da una coltellata. Era la ‘mascotte’ del quartiere (Di martedì 15 settembre 2020) Un Romano di 43 anni è morto dopo essere stato ferito da una coltellata la notte scorsa poco prima delle 2, in via Borghesano Lucchese, nella zona di Marconi, a Roma. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, chiamati da alcuni residenti che avevano udito il trambusto. Inutili i soccorsi per l’uomo che è stato trovato riverso a terra in strada. La vittima si chiamava Emanuele M, con lui c’era la fidanzata. Inutili i soccorsi per l’uomo riverso a terra in strada. “Hanno ucciso un buono, un ‘mattacchione’, una sorta di mascotte del quartiere”, dice chi ha conosciuto Emanuele a Marconi. Da capire il motivo alla base, però, della lite animata in strada con due persone. Diversi i testimoni della lite iniziata davanti a un ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 15 settembre 2020) Unno di 43è morto dopo essere stato ferito da unala notte scorsa poco prima delle 2, in via Borghesano Lucchese, nella zona di Marconi, a. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, chiamati da alcuni residenti che avevano udito il trambusto. Inutili i soccorsi per l’uomo che è stato trovato riverso a terra in strada. La vittima si chiamava Emanuele M, con lui c’era la fidanzata. Inutili i soccorsi per l’uomo riverso a terra in strada. “Hannoun buono, un ‘mattacchione’, una sorta di mascotte del”, dice chi ha conosciuto Emanuele a Marconi. Da capire il motivo alla base, però, della lite animata in strada con due persone. Diversi i testimoni della lite iniziata davanti a un ...

repubblica : Willy Monteiro con la maglia della Roma: un murale per il ragazzo ucciso a Colleferro - matteosalvinimi : #WillyMonteiro era un ragazzo d'oro e benvoluto da tutti, gran lavoratore, sognava di indossare la maglia della sua… - repubblica : Ucciso a Colleferro, aperta indagine sugli hater social di Willy - IPredicatore : RT @ClaudioDeglinn2: ??Preso alle spalle e ucciso in pieno giorno con coltellate alla schiena da un immigrato clandestino. Don Roberto Malge… - NonnaMaria15 : RT @ClaudioDeglinn2: ??Preso alle spalle e ucciso in pieno giorno con coltellate alla schiena da un immigrato clandestino. Don Roberto Malge… -