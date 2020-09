Regling (MES): ripresa non prima del 2022, da discutere riforma su Patto di stabilità (Di martedì 15 settembre 2020) (Teleborsa) – Almeno un altro anno di sospensione del Patto di stabilità e di crescita. È quanto crede che verrà sostenuto da tutti i Paesi europei Klaus Regling, il direttore del MES, anche se ha precisato che di tale misura non si è parlato alle riunioni dell’Eurogruppo e dell’Ecofin a Berlino. Per Regling quando si tornerà a parlare di riattivare il Patto si discuterà anche della su riforma: “dovremo guardare a come riformare il Patto e dovremo capire se le economie si sviluppano in linea con le previsioni e quel punto bisognerà decidere quanto tornare alle regole di bilancio”. Per quanto riguarda la ripresa economica il direttore tedesco del MES non crede che si ... Leggi su quifinanza (Di martedì 15 settembre 2020) (Teleborsa) – Almeno un altro anno di sospensione deldi stabilità e di crescita. È quanto crede che verrà sostenuto da tutti i Paesi europei Klaus, il direttore del MES, anche se ha precisato che di tale misura non si è parlato alle riunioni dell’Eurogruppo e dell’Ecofin a Berlino. Perquando si tornerà a parlare di riattivare ilsi discuterà anche della su: “dovremo guardare a comere ile dovremo capire se le economie si sviluppano in linea con le previsioni e quel punto bisognerà decidere quanto tornare alle regole di bilancio”. Per quanto riguarda laeconomica il direttore tedesco del MES non crede che si ...

Faber621 : RT @Lilithins: Varoufakis: “per pagare le rate nei tempi stabiliti non avrei soldi per stipendi e pensioni”. Regling (direttore del MES):… - MMHemlock : RT @Lilithins: Varoufakis: “per pagare le rate nei tempi stabiliti non avrei soldi per stipendi e pensioni”. Regling (direttore del MES):… - ob1onekenobi : RT @Lilithins: Varoufakis: “per pagare le rate nei tempi stabiliti non avrei soldi per stipendi e pensioni”. Regling (direttore del MES):… - Andrez1si : RT @Lilithins: Varoufakis: “per pagare le rate nei tempi stabiliti non avrei soldi per stipendi e pensioni”. Regling (direttore del MES):… - yuri8674 : RT @Lilithins: Varoufakis: “per pagare le rate nei tempi stabiliti non avrei soldi per stipendi e pensioni”. Regling (direttore del MES):… -

Ultime Notizie dalla rete : Regling MES Regling (MES): ripresa non prima del 2022, da discutere riforma su Patto di stabilità Teleborsa Regling (MES): ripresa non prima del 2022, da discutere riforma su Patto di stabilità

(Teleborsa) - Almeno un altro anno di sospensione del Patto di stabilità e di crescita. È quanto crede che verrà sostenuto da tutti i Paesi europei Klaus Regling, il direttore del MES, anche se ha pre ...

Regling: tutti appoggiano sospensione Patto Stabiltà ancora un anno

Lo ha affermato il direttore del Mes, il tedesco Klaus Regling, precisando che comunque la tempistica di rimozione della clausola generale di non applicazione delle regole sui conti non è stata ...

Il Mes serve: a legarci le mani

Chi rifiuta di ricorrere al Mes, che offrirebbe 36 miliardi permettendoci un risparmio sugli interessi e ponendo solo “condizionalità leggere”, lo farebbe solo per una incomprensibile “pregiudiziale i ...

(Teleborsa) - Almeno un altro anno di sospensione del Patto di stabilità e di crescita. È quanto crede che verrà sostenuto da tutti i Paesi europei Klaus Regling, il direttore del MES, anche se ha pre ...Lo ha affermato il direttore del Mes, il tedesco Klaus Regling, precisando che comunque la tempistica di rimozione della clausola generale di non applicazione delle regole sui conti non è stata ...Chi rifiuta di ricorrere al Mes, che offrirebbe 36 miliardi permettendoci un risparmio sugli interessi e ponendo solo “condizionalità leggere”, lo farebbe solo per una incomprensibile “pregiudiziale i ...