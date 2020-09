Referendum, bufera M5S: duemila euro per sponsorizzare post su Facebook (Di martedì 15 settembre 2020) Il Movimento 5 Stelle ha finanziato una campagna che utilizza come testimonial anche i leader della destra. Fonti parlamentari grilline replicano: “Spesi solo duemila euro, e così allarghiamo il fronte per il Sì”. Matteo Salvini, Giorgia Meloni, Nicola Zingaretti: tutti favorevoli al Sì per il Referendum sul taglio dei parlamentari del 20 e 21 settembre. … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 15 settembre 2020) Il Movimento 5 Stelle ha finanziato una campagna che utilizza come testimonial anche i leader della destra. Fonti parlamentari grilline replicano: “Spesi solo, e così allarghiamo il fronte per il Sì”. Matteo Salvini, Giorgia Meloni, Nicola Zingaretti: tutti favorevoli al Sì per ilsul taglio dei parlamentari del 20 e 21 settembre. … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

soteros1 : RT @dantegiumanini: Salvini Meloni Zingaretti voteranno si Comunque sia , anche per il no é una porcata Io non voterò , Referendum, buf… - dantegiumanini : Salvini Meloni Zingaretti voteranno si Comunque sia , anche per il no é una porcata Io non voterò , Referendum,… - puresoulfree : ???????? i grillini hanno superato se stessi ?????? Per sponsorizzare il sì utilizzano Immagine dei tanto odiati Salvini e… - infoitinterno : Referendum, bufera M5S per post con Salvini e Meloni - Oxanna2003 : Referendum, bufera M5S per post con Salvini e Meloni -

