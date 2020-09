Pistocchi: “Non spenderei 40mln per Boga, ma per Eriksen: può fare due moduli” (Di martedì 15 settembre 2020) Pistocchi sicuro non spenderebbe 40mln per Boga visto che nel suo ruolo il Napoli è già coperto.Eriksen sarebbe più adatto perché può fare due moduli. L'articolo Pistocchi: “Non spenderei 40mln per Boga, ma per Eriksen: può fare due moduli” proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 15 settembre 2020)sicuro non spenderebbepervisto che nel suo ruolo il Napoli è già coperto.sarebbe più adatto perché puòdue moduli. L'articolo: “Nonper, ma per: puòdue moduli” proviene da ForzAzzurri.net.

er_pasca : @pisto_gol Ma qual é il problema Pistocchi? Io non vedo alcun processo di beatificazione nei confronti di Pirlo, né… - _riccardo98_ : @LePortinaie @Dulafive Non a caso lo segue Pistocchi ??????? - stefanomaffei63 : RT @Marco_viscomi: Non mettere #Platini nella top 5 di numeri 10 della storia fa capire una cosa sola: di calcio, al di là dell’odio che ti… - steilcapo : RT @Marco_viscomi: Non mettere #Platini nella top 5 di numeri 10 della storia fa capire una cosa sola: di calcio, al di là dell’odio che ti… - Ferrucciodb : @AbbatePeppe @ColpogobboYtube @mike_fusco @Super3mp2 @guidotolomei @AlessioLavino @andreasarubbi @EdoardoMecca1… -

Ultime Notizie dalla rete : Pistocchi “Non I segreti della genovese napoletana, regina della tavola Napolipiu.com