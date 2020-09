Mandzukic | svelata la destinazione del croato

Leggi su zon

(Di martedì 15 settembre 2020)non tornerà a giocare in Italia. L’attaccanteha trovato l’accordo con la sua nuova squadra: da limare gli ultimi dettagli Per lungo tempo si è discusso sul possibile ritorno diin Serie A. Diverse sono state le squadre associate all’attaccante, ma la sua nuovasarà in Turchia. L’ariete avrebbe raggiunto l’accordo con il Fenerbahce e una volta limati gli ultimi dettagli contrattuali dovrebbe diventare un nuovo giocatore del club di Istanbul. Dopo la brevissima parentesi all’Al Duhail,tornerà a giocare in Europa. Il calciatore ha la volontà di non chiudere in anticipo la propria carriera e per farlo ha scelto una squadra maggiormente competitiva rispetto al ...