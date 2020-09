L’Antitrust ha multato Poste per le raccomandate non consegnate (Di martedì 15 settembre 2020) Immagine: www.Posteitaliane.itL’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) ha multato il gruppo Poste Italiane con una sanzione di 5 milioni di euro per pratiche scorrette in relazione al servizio di consegna delle raccomandate. Secondo quanto si legge nella nota dell’Authority, che ha deciso di comminare a Poste il massimo della sanzione prevista dalla legge, sono state riscontrate soprattutto violazioni al Codice del consumo perché il servizio promosso troppo spesso non coincide nei tempi e nei modi con quello effettivamente erogato. In particolare, l’Antitrust contesta a Poste i ritardi nella consegna delle raccomandate e il fatto che in molti casi, per ragioni di comodità, i postini preferiscano lasciare ... Leggi su wired (Di martedì 15 settembre 2020) Immagine: www.italiane.itL’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) hail gruppoItaliane con una sanzione di 5 milioni di euro per pratiche scorrette in relazione al servizio di consegna delle. Secondo quanto si legge nella nota dell’Authority, che ha deciso di comminare ail massimo della sanzione prevista dalla legge, sono state riscontrate soprattutto violazioni al Codice del consumo perché il servizio promosso troppo spesso non coincide nei tempi e nei modi con quello effettivamente erogato. In particolare, l’Antitrust contesta ai ritardi nella consegna dellee il fatto che in molti casi, per ragioni di comodità, i postini preferiscano lasciare ...

