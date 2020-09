Iran risponde a Trump, non faccia errore strategico (Di martedì 15 settembre 2020) ANSA, - ISTANBUL, 15 SET - L'Iran avvisa gli Stati Uniti di non compiere "un nuovo errore strategico", dopo le minacce del presidente Donald Trump di dure ritorsioni contro Teheran, in caso di ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 15 settembre 2020) ANSA, - ISTANBUL, 15 SET - L'avvisa gli Stati Uniti di non compiere "un nuovo", dopo le minacce del presidente Donalddi dure ritorsioni contro Teheran, in caso di ...

Ultime Notizie dalla rete : Iran risponde Iran risponde a Trump, non faccia errore strategico - Ultima Ora Agenzia ANSA Iran risponde a Trump, non faccia errore strategico

(ANSA) - ISTANBUL, 15 SET - L'Iran avvisa gli Stati Uniti di non compiere "un nuovo errore strategico", dopo le minacce del presidente Donald Trump di dure ritorsioni contro Teheran, in caso di vendet ...

Trump avverte l’Iran: “Risponderemo a qualsiasi attacco con uno mille volte maggiore”

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, promette una reazione durissima nei confronti dell’Iran, nel caso in cui avvenga qualsiasi attacco da parte di Teheran. Il presidente Usa promette una ...

Iran, Trump: “Se Teheran attacca, risponderemo duramente”

Torna la tensione tra Stati Uniti e Iran. L’intelligence ipotizza un attacco a ambasciatore americano come ritorsione per l’uccisione del generale Soleimani. L’Iran starebbe pensando a un piano per ...

