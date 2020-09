Inter-Lugano 1-0 live | La diretta | Out Barella | dentro Agoumé

(Di martedì 15 settembre 2020) Clicca qui per seguire aggiornare ladi. 24' - Ilprova a costruire gioco partendo dal basso, ma fin qui non è arriva nessuna conclusione. Solo un tiro di poco a lato di ...

ZZiliani : Domani Inter-Lugano ed Eriksen ancora non c’è (almeno così pare). È giusto che un allenatore privi la storia di un… - calciomercatoit : ?? #InterLugano | #Barella fuori per infortunio: ecco le sue condizioni - HCE__ : RT @GoalItalia: Barella ko nel primo tempo di #InterLugano ?????? - GoalItalia : Barella ko nel primo tempo di #InterLugano ?????? - DucaOfficial : RT @inter_versilia: Gagliardini sbaglia passaggi anche contro il Lugano VATTENE @gaglio94 VATTENE @Inter -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Lugano

Nella formazione che Antonio Conte ha schierato nell’amichevole contro il Lugano, ci sono indicazioni per quanto riguarda i possibili prossimi partenti in casa Inter. Tra le fila dei nerazzurri non ci ...Ad Appiano Gentile è il momento della prima amichevole stagionale per l'Inter: c'è il Lugano ad affrontare i nerazzurri che ripartono dal 3-5-2 con la novità Hakimi sulla destra. Il debutto in campion ...Tutto pronto al Suning Training Centre di Appiano Gentile per la prima uscita stagionale dell’Inter di Antonio Conte che affronteranno il Lugano Tutto pronto al Suning Training Centre di Appiano Genti ...