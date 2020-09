Giorgia Meloni attacca i Ferragnez: ecco cosa è successo (Di martedì 15 settembre 2020) Meloni VS Ferragnez cosa può succedere tra un politico e un rapper? Qui tutti i particolari del battibecco social tra la Meloni e Fedez; un botta e risposta mai visto prima. View this post on Instagram Figli dei fiori A post shared by FEDEZ (@fedez) on Jul 28, 2020 at 10:13am PDT HA COMINCIATO LEI! Giorgia Meloni e Fedez sono arrivati tra i trend di Twitter nelle ultime ore. E perché? Pare che sia iniziata da una provocazione fatta dall’onorevole durante un’intervista per il quotidiano La Verità. Rispondendo a una domanda riguardo il caso Willy, la Meloni ha detto: “Sono distanti anni luce da qualunque cultura. Escludo che abbiano mai letto un libro. Semmai sono figli ... Leggi su 361magazine (Di martedì 15 settembre 2020)VSpuò succedere tra un politico e un rapper? Qui tutti i particolari del battibsocial tra lae Fedez; un botta e risposta mai visto prima. View this post on Instagram Figli dei fiori A post shared by FEDEZ (@fedez) on Jul 28, 2020 at 10:13am PDT HA COMINCIATO LEI!e Fedez sono arrivati tra i trend di Twitter nelle ultime ore. E perché? Pare che sia iniziata da una provocazione fatta dall’onorevole durante un’intervista per il quotidiano La Verità. Rispondendo a una domanda riguardo il caso Willy, laha detto: “Sono distanti anni luce da qualunque cultura. Escludo che abbiano mai letto un libro. Semmai sono figli ...

Ultime Notizie dalla rete : Giorgia Meloni Andrea Giambruno, il compagno di Giorgia Meloni debutta alla conduzione di Studio Aperto Il Fatto Quotidiano Fedez risponde agli attacchi di Giorgia Meloni: “Senza Ferragnez mondo migliore? Siamo figli vostri”

Fedez ha risposto alle accuse di alcuni fa delle Destre e di Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, che sui social e dalle colonne di Libero accusano lui e Chiara Ferragni di essere un model ...

Meloni-Ferragnez, lo scontro tra fascismo e cocaina

È scontro aperto tra Giorgia Meloni e la coppia Fedez-Ferragni. Una polemica feroce sulla droga che nel giro di un paio di giorni ha infiammato i social. Tutto era partito da un post di Chiara Ferragn ...

LO SCENARIO ROMA Le ultime dichiarazioni di Nicola Zingaretti e di Matteo Salvini

ROMA Le ultime dichiarazioni di Nicola Zingaretti e di Matteo Salvini vanno lette al contrario. Assicura il segretario del Pd: «Il voto di domenica prossima non segna il destino di un partito». Cioè d ...

