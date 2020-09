‘Gf Vip 5’ | un noto influencer si scaglia contro Tommaso Zorzi | “Di una falsità e cattiveria allucinante | presto si rivelerà per quello che è!”

Leggi su isaechia

(Di martedì 15 settembre 2020) Ieri sera è andata in onda su Canale 5 la prima puntata del Grande Fratello Vip, condotto per il secondo anno consecutivo da Alfonso Signorini, affiancato da Pupo e Antonella Elia. Nonostante le buone intenzioni di conduttore e opinionisti, la puntata non ha certo fatto il botto, ma anzi si è rivelata l’esordio più basso di sempre. Nel corso della puntata sono stati presentati i primi undici vip pronti a mettersi in gioco all’interno della Casa più spiata d’Italia e tra loro ha subito destato scalpore l’ingresso dell’ed ex protagonista di Riccanza,, il quale è stato più volte coinvolto da Signorini in diversi siparietti, che gli hanno permesso di farsi già conoscere dal pubblico a casa. In particolare ...