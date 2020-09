Cts: non cambia protocollo per le squadre di calcio e stadi rimangono chiusi (Di martedì 15 settembre 2020) Il protocollo sui tamponi per le squadre di calcio rimane invariato e gli stadi rimarranno chiusi. Nonostante le richieste da parte dei club e del presidente della Figc Gabriele Gravina, non cambia l’orientamento del Comitato Tecnico scientifico, riunitosi nella giornata di martedì 15 settembre. Una posizione che il Cts ha già espresso più volte in passato, anche in diversi verbali delle riunioni. Il Comitato Tecnico Scientifico ha infatti ribadito che il calcio è uno sport di contatto, specificando che sono stati gli stessi vertici sportivi a proporre la soluzione attualmente in vigore. Il Cts sottolinea anche come al momento non ci siano ancora le condizioni epidemiologiche per consentire la riapertura degli stadi ... Leggi su sportface (Di martedì 15 settembre 2020) Ilsui tamponi per ledirimane invariato e glirimarranno. Nonostante le richieste da parte dei club e del presidente della Figc Gabriele Gravina, nonl’orientamento del Comitato Tecnico scientifico, riunitosi nella giornata di martedì 15 settembre. Una posizione che il Cts ha già espresso più volte in passato, anche in diversi verbali delle riunioni. Il Comitato Tecnico Scientifico ha infatti ribadito che ilè uno sport di contatto, specificando che sono stati gli stessi vertici sportivi a proporre la soluzione attualmente in vigore. Il Cts sottolinea anche come al momento non ci siano ancora le condizioni epidemiologiche per consentire la riapertura degli...

