"Come mi hanno ridotto quegli squadristi". Giuliano Ferrara-choc, volto tumefatto e occhio chiuso: cosa è successo? (Di martedì 15 settembre 2020) Ma che cosa è successo a Giuliano Ferrara? L'ex direttore de Il Foglio si palesa su Twitter così Come potete vedere nel cinguettio qui sotto: con un occhio tumefatto, tanto gonfio da non riuscire neppure ad aprirsi, la palpebra insomma è irrimediabilmente "bloccata". Trattasi di un incidente domestico? Fino ad ora è mistero su che cosa gli sia accaduto. L'Elefantino, per spiegare la fotografia, infatti ricorre alla sua consueta ironia: "Come mi hanno ridotto Spadaccia, Cesaretti, Vitiello e Rocca per aver detto che tra finanziamento pubblico e vitalizi c'è un nesso sghembo - premette ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 settembre 2020) Ma che? L'ex direttore de Il Foglio si palesa su Twitter cosìpotete vedere nel cinguettio qui sotto: con un, tanto gonfio da non riuscire neppure ad aprirsi, la palpebra insomma; irrimediabilmente "bloccata". Trattasi di un incidente domestico? Fino ad ora; mistero su chegli sia accaduto. L'Elefantino, per spiegare la fotografia, infatti ricorre alla sua consueta ironia: "miSpadaccia, Cesaretti, Vitiello e Rocca per aver detto che tra finanziamento pubblico e vitalizi c'; un nesso sghembo - premette ...

borghi_claudio : Sto ascoltando la AZZOLINA che sta facendo il parallelismo Scuola Ulisse Itaca senza probabilmente capire cosa le h… - CarloCalenda : Siete gonzi. Questi si arpionano alle poltrone, combinano un casino dopo l’altro, si rimangiano ogni promessa e voi… - NicolaPorro : Anche davanti ad una tragedia come quella che ha coinvolto il giovane #WillyMonteiro, intellò e non della sinistra… - irisdg81 : @M_Fedriga Anche i tombini hanno capito che avete votato sì (anche altri partiti) per accordo governativo e per dep… - Testament73 : RT @ppdalmon: 'DALL’IPERBOLE DI DE GAULLE ALLA MISERIA DI GRILLO: ovvero come hanno provato a convincerci che i politici sono inutili e ch… -