(Di martedì 15 settembre 2020) Milano, 15 set. (Adnkronos Salute) - ", in questi mesi abbiamo scoperto quanto sia fragile la salute. Per proteggerla, siamo rimasti a casa. Per proteggerla, oggi possiamore a vederci. Perché la salute riparte solo con una ricetta. Questa". E' il messaggio della#proteggilatuasalute, promossa da Doc Generici per ripopolare gli ambulatori medici 'svuotati' dall'emergenza Covid-19, con una particolare attenzione ai malati cronici. Perché "per questa tipologia di pazienti il costante monitoraggio, le revisioni del piano terapeutico e i preziosi consigli delcurante sono fondamentali ai fini di una corretta aderenza terapeutica", è il senso dell'iniziativa lanciata online, in Tv e con affissioni nelle principali città italiane. Lo spot, ideato ...

TV7Benevento : 'Caro paziente torna dal medico', campagna contro crollo visite... - enricofrasca3 : RT @Adnkronos: 'Caro paziente torna dal medico', campagna contro crollo visite - Cinziasca68 : RT @Adnkronos: 'Caro paziente torna dal medico', campagna contro crollo visite - Adnkronos : 'Caro paziente torna dal medico', campagna contro crollo visite - lavalidamente : @AngeloBraga2 @Twittytwitty17 @stefaniaconti @Linus2k @MauroV1968 @Miti_Vigliero Purtroppo nel Lazio no caro Doc no… -

Ultime Notizie dalla rete : Caro paziente

Adnkronos

Milano, 15 set. (Adnkronos Salute) - "Caro paziente, in questi mesi abbiamo scoperto quanto sia fragile la salute. Per proteggerla, siamo rimasti a casa. Per proteggerla, oggi possiamo tornare a veder ...16:43:22 Il giorno 14 settembre 2020, alle ore 12:30, si inaugurano “Gli ambulatori della Salute - Chronic Care Center), a Capua (in via Via Umberto d’Aquino, 2 - Parco Eucaliptus). Si tratta di un pr ...Il giorno 14 settembre 2020, alle ore 12:30, si inaugurano “Gli ambulatori della Salute – Chronic Care Center), a Capua (in via Via Umberto d’Aquino, 2 – Parco Eucaliptus). Si tratta di un progetto pi ...