Calciomercato Juve: Paratici alla ricerca di un'ala, ecco i profili (Di martedì 15 settembre 2020) In caso di partenza di Bernardeschi o Douglas Costa, Fabio Paratici dovrà comprare un'ala per la Juve: ecco i nomi La Juventus cerca un nuovo numero 9, Edin Dzeko è in pole per l'attacco bianconero. Secondo Tuttosport, i bianconeri, nell'eventualità di una partenza di uno tra Douglas Costa (il Manchester United resta vigile) e Federico Bernardeschi, potrebbero cercare un nuovo esterno d'attacco sul mercato. Tre i nomi: Federico Chiesa della Fiorentina, Stephan El Shaarawy dello Shanghai Shenhua e Yannick Ferreira Carrasco dell'Atletico Madrid (negli ambienti madrileni si parla di un prestito oneroso o di un possibile scambio con uno tra Douglas Costa e Bernardeschi).

