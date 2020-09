37 anni in carcere da innocente per omicidio e stupro di una 19enne. Il Dna lo scagiona (Di martedì 15 settembre 2020) Dopo 37 anni passati in carcere in Florida, è stato scagionato dall’accusa di stupro e omicidio avvenuto nel 1983: a scagionarlo nuove prove del Dna. È la storia del 55enne Robert DuBoise, riportata dal britannico Guardian. Il giudice Christopher Nash della contea di Hillsborough di fronte al detenuto, durante l’udienza di scarcerazione, ha ammesso che “il tribunale ha commesso un’ingiustizia durata 37 anni”. DuBoise era stato condannato per lo stupro e l’omicidio di una ragazza di 19 anni. La vittima, Barbara Grams, era cameriera in un ristorante di un centro commerciale a Tampa. Venne aggredita all’uscita dal lavoro e ritrovata cadavere, con ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 15 settembre 2020) Dopo 37passati inin Florida, è statoto dall’accusa diavvenuto nel 1983: arlo nuove prove del Dna. È la storia del 55enne Robert DuBoise, riportata dal britco Guardian. Il giudice Christopher Nash della contea di Hillsborough di fronte al detenuto, durante l’udienza di scarcerazione, ha ammesso che “il tribunale ha commesso un’ingiustizia durata 37”. DuBoise era stato condannato per loe l’di una ragazza di 19. La vittima, Barbara Grams, era cameriera in un ristorante di un centro commerciale a Tampa. Venne aggredita all’uscita dal lavoro e ritrovata cadavere, con ...

