Viabilità Roma Regione Lazio del 14-09-2020 ore 19 | 45

(Di lunedì 14 settembre 2020) VIABILITÀ DEL 14 SETTEMBREORE 19.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA; IN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: RIATTIVATA LA CIRCONE SULLA LINEA FL5-PISA, SOSPESA IN PRECEDENZA A SEGUITO DELL’INVESTIMENTO DI UNA PERSONA TRA LIVORNO CENTRALE E ANTIGNANO; IL SERVIZIO E’ IN PROGRESSIVA RIPRESA CON RESIDUI RITARDI; E VENIAMO AL TRAFFICO: SULLA NETTUNENSE, A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA NEI PRESSI DI APRILIA CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DI VIA DEL COMMERCIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; CI SPOSTIAMO SULL’APPIA, DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA VIA DEI LAGHI E SANTA MARIA DELLE MOLE IN DIREZIONE DI ALBANO; RALLENTAMENTI ANCHE SULLA CASILINA, TRA IL RACCORDO E LA ...