Ultime Notizie Roma del 14-09-2020 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 14 settembre 2020)dailynews radiogiornale e buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio riapre oggi la scuola in 12 regioni nella provincia di Trento torno in classe 5,6 milioni di studenti Mattarella inaugurerà l’anno scolastico a voi nel padovano All’inizio ci saranno disagi ma siamo con voi fate la vostra parte Impegnatevi a rispettare le regole per tutelare la salute ha detto ieri con te al momento sono state inviate 94 milioni di mascherine alle scuole ha spiegato la Azzolina facciamo il punto con il presidente del sindacato ANIEF Marcello Pacifico e ha fatto le sue proposte anche in parlamento e Innanzitutto c’è un problema emergenziale propria mediazione riguarda tutti quei precarico per più di 30 con più di 36 mesi di servizio Bisogna ricordare che lui16 anni fa è da 16 anni che lo Stato Usa nei contratti ...