TikTok molla Microsoft e si allea con Oracle negli Stati Uniti (Di lunedì 14 settembre 2020) (Photo by Thomas Trutschel/Photothek via Getty Images)TikTok rifiuta l’offerta di Microsoft e avvia le trattative per una partnership con Oracle, altra contendente in lista per accaparrarsi le operazioni americane della piattaforma cinese. A un paio di giorni dalla scadenza fissata dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump per la messa al bando e la vendita dell’app oltreoceano, l’azienda ByteDance, che controlla il famoso social di condivisione video, ha deciso di rifiutare la proposta di acquisto presentata dal colosso di Redmond, come si legge sul blog di Microsoft, per avviare invece un accordo commerciale e tecnologico con Oracle. Secondo quanto riportato da Reuters, dopo il no a Microsoft nella corsa al controllo delle ... Leggi su wired (Di lunedì 14 settembre 2020) (Photo by Thomas Trutschel/Photothek via Getty Images)rifiuta l’offerta die avvia le trattative per una partnership con, altra contendente in lista per accaparrarsi le operazioni americane della piattaforma cinese. A un paio di giorni dalla scadenza fissata dal presidente degliDonald Trump per la messa al bando e la vendita dell’app oltreoceano, l’azienda ByteDance, che controlla il famoso social di condivisione video, ha deciso di rifiutare la proposta di acquisto presentata dal colosso di Redmond, come si legge sul blog di, per avviare invece un accordo commerciale e tecnologico con. Secondo quanto riportato da Reuters, dopo il no anella corsa al controllo delle ...

