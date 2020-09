Soleil Sorge e le indiscrezioni su Iannone

Leggi su quotidianpost

(Di lunedì 14 settembre 2020)continua a sfruttare la popolarità datale dal suo presunto rapporto con Andrea, flirt che ad oggi sembra essere solo un rumors e un pettegolezzo. L’ex corteggiatrice che non è nuova nel mondo del gossip ed è stata ospite a Domenica Live dove ha spiegato quali sono stati i rapporti con Andrea, suo ex cognato. Solei ha spiegato, ribadendo le dichiarazione già fatte al magazine Chi che con il motociclista non c’è stato niente, si sono visti in Sardegna e hanno ripreso il volo di ritorno a Milano insieme e lui poi l’ha accompagnata a casa. L’ex fidanzata di Jeremias Rodriguez ha poi aggiunto un dettaglio rilevante in merito alla questione, ha affermato che il motociclista l’avrebbe chiamata in piena notte: ...