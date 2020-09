Si va a scuola come si può è una grande giornata (Di lunedì 14 settembre 2020) Centosei giorni, dal 23 febbraio all’8 giugno. Erano i 106 giorni residui dello scorso anno scolastico, che i nostri ragazzi hanno trascorso a casa. Chi attaccato a schermi giganti e connessioni con fibra all’ultima moda, chi appeso a linee tremebonde su smartphone a manovella, che l’insegnante pareva in diretta dalla Papuasia. La didattica a distanza ha fatto quel che ha potuto: sforzo ammirevole di tutti, anche perché prodotto senza protocolli, sperimentazioni, circolari del ministero. Ma adesso suona la campanella, non più la suoneria di Skype.Poi, certo. Dal momento della sveglia a quello del rientro a casa, sarà tutta un’altra routine. Nello zaino non solo quaderni e merendina, ma anche mascherina da non dimenticare. Fuori da casa, tutto cambiato. L’autobus al volo di fantozziana - ma anche studentesca... - memoria: un ricordo. ... Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 14 settembre 2020) Centosei giorni, dal 23 febbraio all’8 giugno. Erano i 106 giorni residui dello scorso anno scolastico, che i nostri ragazzi hanno trascorso a casa. Chi attaccato a schermi giganti e connessioni con fibra all’ultima moda, chi appeso a linee tremebonde su smartphone a manovella, che l’insegnante pareva in diretta dalla Papuasia. La didattica a distanza ha fatto quel che ha potuto: sforzo ammirevole di tutti, anche perché prodotto senza protocolli, sperimentazioni, circolari del ministero. Ma adesso suona la campanella, non più la suoneria di Skype.Poi, certo. Dal momento della sveglia a quello del rientro a casa, sarà tutta un’altra routine. Nello zaino non solo quaderni e merendina, ma anche mascherina da non dimenticare. Fuori da casa, tutto cambiato. L’autobus al volo di fantozziana - ma anche studentesca... - memoria: un ricordo. ...

Accade dunque che il 14 settembre, il giorno della riapertura delle scuole in dodici regioni d’Italia, tra le quali il Lazio, le prime tre classi della scuola primaria Gianturco, una scuola romana, fa ...

Sono giorni difficili, lo sappiamo. La scuola che riparte, il referendum che si avvicina, Trump che fa fuoco e fiamme. Ma ci sono anche buone notizie. Una di queste, a parte il trionfo italiano in Mot ...

