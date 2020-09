Quanto durerà questa ondata di caldo anomalo? (Di lunedì 14 settembre 2020) caldo anomalo a settembre: Quanto durerà ancora questa ondata di temperature bollenti? Il mese di settembre è iniziato ormai da un po’ di tempo e ci ritroviamo in una condizione meteo simile a quella di agosto. caldo, vento di scirocco e temperature superiori ai 30 gradi in gran parte d’Italia. Una situazione anomala insomma, ma … L'articolo Quanto durerà questa ondata di caldo anomalo? è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 14 settembre 2020)a settembre:durerà ancoradi temperature bollenti? Il mese di settembre è iniziato ormai da un po’ di tempo e ci ritroviamo in una condizione meteo simile a quella di agosto., vento di scirocco e temperature superiori ai 30 gradi in gran parte d’Italia. Una situazione anomala insomma, ma … L'articolodureràdi? è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

closetoloujs_ : Secondo voi quanto durerà il numero verde creato da S4lv1n1? Io la quoto a 3 giorni - AnaFGuzman1 : RT @MasterAb88: BOOM per #DayDreamer che ieri al secondo sabato di messa in onda, cresce e realizza 2.330.000 telespettatori con il 17%.… - todmoode : @vichgallavich si, vedremo quanto durerà la cosa... - barbarabruzzes1 : RT @SilviaPSil: Quanto durerà questa assurdità ? Chi ha diritto alla #gratuita per #Colosseo o altro, oggi è costretto a una tassa (non va… - strunz_me13 : Gemma quanto durerà con il tizio con i capelli lunghi e sporchi??? #uominiedonne -

Ultime Notizie dalla rete : Quanto durerà Meteo: IL CALDO NON MOLLA, in arrivo PICCHI DI 35°C, ecco dove e QUANTO DURERÀ 3bmeteo