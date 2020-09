Odia il suo vicino di casa | la vendetta è da brividi | sul cartello…

Leggi su velvetgossip

(Di lunedì 14 settembre 2020) Per la serie “vicini diodiosi e dove trovarli”, Kane Blake ha deciso di vendere la suae trasferirsi da un’altra parte. Come si fa di solito, anche il signor Blake ha messo un bel cartello per far sapere a tutti che laera in vendita. L’avviso però è piuttosto desueto ed ha catturato la curiosità di tutto il quartiere e dei passanti. Quando il tuodiha uno strano comportamento A tutti è capitato di avere problemi con i vicini di. Ci sono quelli che tengono televisione e musica ad alto volume, chi canta a squarciagola, chi parcheggia l’auto davanti il portone e chi usa i tacchi in. Nel caso signor Blake però il motivo della vendita non è nessuno di questi. Eh ...