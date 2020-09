Morbid | The Seven Acolytes è un affascinante soulslike indie che ha una demo giocabile a tempo limitato

Leggi su eurogamer

(Di lunedì 14 settembre 2020) Attraverso un comunicato stampa, il publisher Merge Games, insieme al team di sviluppoStill Running sono fieri di presentare una nuovaper il loro attesissimo action RPG Horrorpunk,: The. Se siete curiosi di provare in anteprima questo titolo allora cliccate qui per ottenere una.Pieno di orrori lovecraftiani e ispirato ai lavori di Cronenberg, i giocatori potranno esplorare un mondo fantasy diversificato.fonde epici incontri con i boss e ricche meccaniche di gioco di ruolo permettendovi di far salire di livello il vostro personaggio e personalizzare lo stile di gioco, insieme a una straordinaria colonna sonora completamente orchestrata.Il titolo, come detto precedentemente, ...