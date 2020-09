Meloni provoca Fedez su cocaina e cultura, lui invita i parlamentari a fare i test antidroga (Di lunedì 14 settembre 2020) Fedez e Chiara Ferragni sono al centro di una serie di polemiche in questi giorni. Dal post sull’omicidio di Willy condiviso dalla Ferragni alla chiusura del profilo dell’autrice di quel post, l’attività social dei due si lega sempre più all’ambiente politico del paese. Non tardando ad arrivare, dopo gli hater, anche i politici. Come riporta Il Tempo e come Fedez fa notare sui suoi profili social la Meloni ha affermato che Fedez e Chiara Ferragni «sono distanti anni luce da qualunque cultura. Escludo che abbiano mai letto un libro» aggiungendo «mi chiedo solo come mai la Ferragni e Fedez non facciano una bella campagna contro la diffusione della cocaina tra i giovani». Potrebbe essere l’inizio ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 14 settembre 2020)e Chiara Ferragni sono al centro di una serie di polemiche in questi giorni. Dal post sull’omicidio di Willy condiviso dalla Ferragni alla chiusura del profilo dell’autrice di quel post, l’attività social dei due si lega sempre più all’ambiente politico del paese. Non tardando ad arrivare, dopo gli hater, anche i politici. Come riporta Il Tempo e comefa notare sui suoi profili social laha affermato chee Chiara Ferragni «sono distanti anni luce da qualunque. Escludo che abbiano mai letto un libro» aggiungendo «mi chiedo solo come mai la Ferragni enon facciano una bella campagna contro la diffusione dellatra i giovani». Potrebbe essere l’inizio ...

Giorgia Meloni provoca i Ferragnez e si chiede perché non fanno una campagna contro la diffusione della cocaina tra i giovani. La leader di Fratelli d'Italia avanza la sua proposta dalle colonne de La ...

