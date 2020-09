L'Oms: "Sbagliato salutarsi col gomito: meglio mettersi una mano sul cuore" (Di lunedì 14 settembre 2020) Sarebbe meglio salutarsi portando la mano sul cuore piuttosto che toccandosi i gomiti l’uno con l’altro: è il consiglio dell’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) ripreso dall’economista Diana Ortega e ritwittato oggi dallo stesso Direttore Generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, secondo il quale - si legge sempre nel tweet - con il saluto col gomito “la distanza di sicurezza non viene mantenuta e il virus può essere trasmesso attraverso la pelle”.La #OMS desaconseja saludar con el codo: lo mejor es llevarse la mano al corazón. El director de la OMS, @DrTedros, rechaza este saludo porque no se guarda la distancia de seguridad y puede haber transmisión del virus a través de la piel ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 14 settembre 2020) Sarebbeportando lasulpiuttosto che toccandosi i gomiti l’uno con l’altro: è il consiglio dell’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) ripreso dall’economista Diana Ortega e ritwittato oggi dallo stesso Direttore Generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, secondo il quale - si legge sempre nel tweet - con il saluto col“la distanza di sicurezza non viene mantenuta e il virus può essere trasmesso attraverso la pelle”.La #OMS desaconseja saludar con el codo: lo mejor es llevarse laal corazón. El director de la OMS, @DrTedros, rechaza este saludo porque no se guarda la distancia de seguridad y puede haber transmisión del virus a través de la piel ...

CinziaOrr2 : L'Oms: 'Sbagliato salutarsi col gomito: meglio mettersi una mano sul cuore' - matteot483 : L'Oms: 'Sbagliato salutarsi col gomito: meglio mettersi una mano sul cuore' - HuffPostItalia : L'Oms: 'Sbagliato salutarsi col gomito: meglio mettersi una mano sul cuore' - enricoparenti2 : RT @FirmatoMorgan: @enricoparenti2 Sì. Il Signore sa. No, frequentando la FFSPX, no. È sbagliato ed eretico. È previsto solo in casi di eme… - FirmatoMorgan : @enricoparenti2 Sì. Il Signore sa. No, frequentando la FFSPX, no. È sbagliato ed eretico. È previsto solo in casi d… -

Ultime Notizie dalla rete : Oms Sbagliato Salutare con il gomito | l’Oms spiega perché è sbagliato | FOTO ViaggiNews.com Coronavirus, Oms: “Salutarsi col gomito è rischioso. Non consente di rispettare la distanza”

Meglio evitare di salutarsi con il gomito. A sostenerlo è il direttore dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ricordando la raccomandazione da lui stesso fatta a ...

Inizio scuola, “il lunch box e le monoporzioni nelle mense non sono obbligatori. Soluzione dannosa per i bambini, i genitori vigilino”

Non esiste alcun obbligo per le scuole di utilizzare stoviglie e piatti di plastica monouso a causa del covid-19. Non solo: i refettori interni agli edifici scolastici, purché si rispetti il distanzia ...

Meglio evitare di salutarsi con il gomito. A sostenerlo è il direttore dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ricordando la raccomandazione da lui stesso fatta a ...Non esiste alcun obbligo per le scuole di utilizzare stoviglie e piatti di plastica monouso a causa del covid-19. Non solo: i refettori interni agli edifici scolastici, purché si rispetti il distanzia ...