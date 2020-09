Incendio in una pizzeria a Montesarchio, sul posto i Vigili del Fuoco (Di lunedì 14 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoMontesarchio – Incendio in una pizzeria in via Vitulanese nel paese caudino nella serata di ieri. Sul posto sono intervenuti, poco dopo le 23:00, per spegnere il rogo, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Bonea. Le cause dell’Incendio sono ancora da accertare ma sembra sia stato dovuto ad un problema elettrico alla canna fumaria. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 14 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoin unain via Vitulanese nel paese caudino nella serata di ieri. Sulsono intervenuti, poco dopo le 23:00, per spegnere il rogo, ideldel distaccamento di Bonea. Le cause dell’sono ancora da accertare ma sembra sia stato dovuto ad un problema elettrico alla canna fumaria. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

emergenzavvf : Ripristinata la viabilità ciclabile tra le località di Bellaria e Igea Marina, in provincia di #Rimini: era stata i… - caritas_milano : L'Inferno d'Europa Incendio devasta il più grande campo profughi d'Europa a Lesbo. Poteva accogliere 3.000 person… - PaoloGentiloni : Sono vicino a quanti hanno vissuto una notte terribile a #Lesbos per l’incendio del campo di #Moria che ospitava mi… - GrossetoNotizie : Incendio in una concimaia: minacciata una stalla, i Vigili del Fuoco spengono le fiamme - nancysperandeo : RT @MonterossoMara: Ho imparato che ci sono amori impossibili, amori incompiuti, amori che potevano essere e non sono stati. Ho imparato ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Incendio una Paura a Villa Gordiani, incendio e un’esplosione nell’area verde: vigili del fuoco sul posto Fanpage.it Rogo di rifiuti, aria non contaminata L’incendio diventa un caso politico

Le analisi dell’Arpa escludono effetti pericolosi sull’ambiente Intanto Faldini attacca: «Due casi in 3 mesi e la giunta tace» PAVIA I dati Arpa certificano che non c’è stato inquinamento ambientale, ...

Inferno allo Stir di Casalduni; divampa l'ennesimo rogo

Un incendio è divampato nella tardissima serata di ieri nello Stir di Casalduni, impianto chiuso dall'estate di due anni fa a causa di un rogo. Il principio d'incendio ha interessato un capannone. Sul ...

Le analisi dell’Arpa escludono effetti pericolosi sull’ambiente Intanto Faldini attacca: «Due casi in 3 mesi e la giunta tace» PAVIA I dati Arpa certificano che non c’è stato inquinamento ambientale, ...Un incendio è divampato nella tardissima serata di ieri nello Stir di Casalduni, impianto chiuso dall'estate di due anni fa a causa di un rogo. Il principio d'incendio ha interessato un capannone. Sul ...