Guidonia, nascondevano in casa hashish e marijuana: sequestrati 5kg di droga e arresti 3 pusher

I Carabinieri della Tenenza di Guidonia Montecelio, nel corso di un mirato servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato tre persone – due 22enni romani con precedenti e un 20enne di Napoli già sottoposto agli arresti domiciliari per reati di droga. Ieri pomeriggio, i Carabinieri hanno fermato uno dei due giovani di Roma a bordo della sua autovettura, trovandolo in possesso di 130 g di marijuana, già divisi in dosi. La successiva perquisizione a casa del fermato, ha permesso ai militari di rinvenire e sequestrare altri 220 g della stessa sostanza, 3.620 euro in contanti, un bilancino di precisione e materiale per il taglio ed il confezionamento dello stupefacente. Le indagini hanno permesso di accertare alcune "collaborazioni" ...

