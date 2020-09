Distraggono l' anziano e prelevano col suo bancomat 1600 euro

Ultime Notizie dalla rete : Distraggono anziano

LA NAZIONE

La Spezia, 14 settembre 2020 - Con uno stratagemma hanno distratto un ottantenmne intento a prelevare denaro dallo sportello bancomat della saletta di un istituto di credito in viale Italia e hanno ef ...Indagini aperte da parte della Polizia per andare in fondo ad un furto ai danni di un pensionato in uno sportello di Viale Italia. L'uomo ha chiamato il Nue e ha fornito precisi identikit. filmati all ...