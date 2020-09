Cortesie per gli ospiti: Claudia e Corrado vs Emilio e Francesca (Di lunedì 14 settembre 2020) Venerdì 11 settembre 2020 è andata in onda la trentesima puntata della dodicesima stagione di Cortesie per gli ospiti, il programma tv in onda su Real Time con una giuria formata da Csaba dalla Zorza, Roberto Valbuzzi e Diego Thomas. Qui trovate l’indice delle puntate in streaming. Claudia e Corrado vs Emilio e Francesca La puntata vede protagoniste le due coppie formate da Claudia e Corrado contro Emilio e Francesca. Una sfida che vede di fronte un menu partenopeo e uno in omaggio alle donne. Ma chi ha avuto la meglio? Alla fine hanno vinto Claudia e Corrado con il punteggio di 20-19. Cortesie per gli ospiti – Streaming ... Leggi su ascoltitv (Di lunedì 14 settembre 2020) Venerdì 11 settembre 2020 è andata in onda la trentesima puntata della dodicesima stagione diper gli, il programma tv in onda su Real Time con una giuria formata da Csaba dalla Zorza, Roberto Valbuzzi e Diego Thomas. Qui trovate l’indice delle puntate in streaming.vsLa puntata vede protagoniste le due coppie formate dacontro. Una sfida che vede di fronte un menu partenopeo e uno in omaggio alle donne. Ma chi ha avuto la meglio? Alla fine hanno vintocon il punteggio di 20-19.per gli– Streaming ...

giovhardcore : Mi stanno sul cazzo quasi tutti ma non riesco a fare a meno di cortesie per gli ospiti - nessuno_93 : I giudici di cortesie per gli ospiti poi tutti quei regalini che ricevono se li tengono o li buttano tipo? - TaniaTortelli : Mi hanno appena contattato per partecipare a Cortesie per gli ospiti . Mi vergogno perché non ho mai visto una punt… - missMercury_ : Sto guardando cortesie per gli ospiti. E hanno fatto l'aperitivo Persiano Io: Persia? Cordelia e Alastair???? - fabiogerardi : @foreveragain70 Cortesie per gli ospiti........ Porno ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Cortesie per Cortesie per gli ospiti oggi 14 settembre 2020: orario, canale, sfide di oggi Italia Sera L'agente di Lautaro è chiaro: "Resta all'Inter, nulla con Barcellona e Real"

Beto Yaqué conferma la permanenza all'Inter di Lautaro: "Resta a Milano. Oggi visita di cortesia a Piero Ausilio". Rinnovo in vista. Un tormentone di mercato che ha appassionato i tifosi dell'Inter e, ...

Agente Lautaro: «Non c’è niente con Barça e Real Madrid. Resterà all’Inter»

È terminato pochi minuti fa l’incontro tra gli agenti di Lautaro Martinez (Beto Yaque e Sergio Zarate) per parlare del futuro dell’attaccante argentino. Come riporta Gianluca Di Marzio ci sarà un nuov ...

Beto Yaqué conferma la permanenza all'Inter di Lautaro: "Resta a Milano. Oggi visita di cortesia a Piero Ausilio". Rinnovo in vista. Un tormentone di mercato che ha appassionato i tifosi dell'Inter e, ...È terminato pochi minuti fa l’incontro tra gli agenti di Lautaro Martinez (Beto Yaque e Sergio Zarate) per parlare del futuro dell’attaccante argentino. Come riporta Gianluca Di Marzio ci sarà un nuov ...