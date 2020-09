Coronavirus nel Lazio, tutti i dati Comune per Comune aggiornati: terapie intensive e ricoveri, il punto (Di lunedì 14 settembre 2020) Su quasi 10 mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 143 casi di questi 90 sono a Roma e un decesso. Nella Asl Roma 6, che comprende i Castelli Romani e la Litoranea, si registrano solo 13 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Il numero complessivo dei guariti è stabile a 1.059, il numero delle persone attualmente positive è salito a 560 (+13), mentre il numero dei decessi è rimasto stabile a 92 casi. Rispetto al picco la curva dei nuovi contagi sta scendendo in maniera netta (è scesa del 68% rispetto al picco massimo). Nel grafico la linea blu rappresenta la curva COVID della diffusione del virus dal mese di marzo 2020, mentre la linea rossa rappresenta la curva del contagio Covid della diffusione del virus ad Agosto. Le due curve sono perfettamente sovrapponibili. Dopo il picco registrato dai ritorni delle ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 14 settembre 2020) Su quasi 10 mila tamponi oggi nelsi registrano 143 casi di questi 90 sono a Roma e un decesso. Nella Asl Roma 6, che comprende i Castelli Romani e la Litoranea, si registrano solo 13 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Il numero complessivo dei guariti è stabile a 1.059, il numero delle persone attualmente positive è salito a 560 (+13), mentre il numero dei decessi è rimasto stabile a 92 casi. Rispetto al picco la curva dei nuovi contagi sta scendendo in maniera netta (è scesa del 68% rispetto al picco massimo). Nel grafico la linea blu rappresenta la curva COVID della diffusione del virus dal mese di marzo 2020, mentre la linea rossa rappresenta la curva del contagio Covid della diffusione del virus ad Agosto. Le due curve sono perfettamente sovrapponibili. Dopo il picco registrato dai ritorni delle ...

