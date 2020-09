Carlo Conti si unisce ai «44 gatti»

(Di lunedì 14 settembre 2020) Occhiali, abbronzatura, piglio allegro. Gattocarlo, con le sembianze e la voce di Carlo Conti, è il nuovo personaggio di 44 gatti, il cartone animato-rivelazione del 2018, «leading show» di RaiYoyo. «Gattastico» anche lui, c’è da scommettere, a giudicare dall’accoglienza che i bambini hanno dato ai colleghi Pilou, Milady, Polpetta e Lampo a Riccione, lo scorso weekend, in uno show al cinema Giometti, dove sono stati poi proiettati in anteprima i nuovi episodi della serie, che debuttano in tv su RaiYoyo in ottobre.

