Ballando con le Stelle, Isoardi sensuale ma con un particolare… (Di lunedì 14 settembre 2020) Si avvicina l’esordio a Ballando con le Stelle con il suo inseparabile insegnante Raimondo Todaro. Ma prima di buttarsi in pista Elisa Isoardi ha postato su Instagram una foto super sexy in costume. Ma i suoi fans notano un dettaglio e le scrivono:”Cos’e’ quella cosa?” Un costume azzurro che esalta le sue forme generose e uno sguardo ammaliante, seduta in riva al mareArticolo completo: Ballando con le Stelle, Isoardi sensuale ma con un particolare… dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 14 settembre 2020) Si avvicina l’esordio acon lecon il suo inseparabile insegnante Raimondo Todaro. Ma prima di buttarsi in pista Elisaha postato su Instagram una foto super sexy in costume. Ma i suoi fans notano un dettaglio e le scrivono:”Cos’e’ quella cosa?” Un costume azzurro che esalta le sue forme generose e uno sguardo ammaliante, seduta in riva al mareArticolo completo:con lema con un particolare… dal blog SoloDonna

_Techetechete : Ebbene sì, siamo giunti all'utlimo appuntamento della stagione... Stasera chiuderemo in bellezza con una puntata s… - Ballando_Rai : L'attesa sta per finire? L'appuntamento con #BallandoConLeStelle è SABATO #19settembre alle 20.35 su #Rai1… - C____2062 : @Vittoria0508 Diciamo che questo lo farebbero tutti i politici. Poi, quando saranno fuori da ogni incarico andrann… - joeciambello : sto vedendo un video sui malec con scene dello show che non ho guardato e,,,,,, perché stanno ballando,,,,,,, che succede,,,,,,,,,,, - LaNauseaSonoio : RT @violalaviola: Buongiorno con Moriarty che scende dall'elicottero imitando Freddie Mercury ballando su I Want To Break Free. https://t.c… -