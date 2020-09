Al Maxxi i ritratti di Gastel che catturano l’anima

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 14 settembre 2020) Una galleria di oltre 200, soprattutto in bianco e nero, ci porta nel mondo di Giovanni. "The people I like", la mostra che sarà alfino al 22 novembre, è un labirinto di volti di personaggi della moda, dello spettacolo, dell'arte, della musica, che il grande fotografo ha immortalato nella sua carriera: si possono ammirare idi Barack Obama e di Marco Pannella, di Monica Bellucci e Miriam Leone, di Germano Celant e Ettore Sottsass, di Zucchero, Fiorello, Tiziano Ferro e Vasco Rossi."Sono tutte persone che mi hanno lasciato qualcosa, che mi hanno dato qualcosa, con cui sono entrato per un centoventicinquesimo in un rapporto, diciamo, di seduzione in qualche modo. La seduzione perè un elemento essenziale per realizzare un buon ritratto."La ...