A scuola con Covid-19: che succede se si mostrano i sintomi? (Di lunedì 14 settembre 2020) La scuola riparte, ma Covid-19 è ancora in agguato. L’Istituto superiore di Sanità ha fornito indicazioni precise su cosa fare se un alunno o un docente manifesta sintomi della malattia. scuola e Covid-19: cosa fare se si presentano i sintomi Ad agosto, l’Istituto superiore di Sanità ha stilato e divulgato un documento di 25 pagine rivolto ai presidi delle scuole, per dare loro indicazioni precise per affrontare possibili casi positivi e/o nuovi focolai. Se si sospetta un caso di Covid-19 in una scuola o in servizio dell’infanzia perché un alunno o un membro del personale ne manifesta i sintomi, bisogna applicare un preciso protocollo. La prima cosa da fare è munire ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 14 settembre 2020) Lariparte, ma-19 è ancora in agguato. L’Istituto superiore di Sanità ha fornito indicazioni precise su cosa fare se un alunno o un docente manifestadella malattia.-19: cosa fare se si presentano iAd agosto, l’Istituto superiore di Sanità ha stilato e divulgato un documento di 25 pagine rivolto ai presidi delle scuole, per dare loro indicazioni precise per affrontare possibili casi positivi e/o nuovi focolai. Se si sospetta un caso di-19 in unao in servizio dell’infanzia perché un alunno o un membro del personale ne manifesta i, bisogna applicare un preciso protocollo. La prima cosa da fare è munire ...

