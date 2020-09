Zverev-Thiem oggi in tv: canale, orario e diretta streaming finale Us Open 2020 (Di domenica 13 settembre 2020) La finale degli Us Open 2020 sarà visibile oggi in tv: ecco di seguito il canale, l’orario e la diretta streaming del match di Flushing Meadows. Il tedesco affronta l’austriaco in quella che è una finale storica, visto che per la prima volta dopo oltre tre anni un giocatore all’infuori dei big-3 vincerà uno Slam. finale incerta, entrambi hanno dimostrato di meritare l’ambito trofeo. Si parte alle ore 22 di domenica 13 ottobre, il canale di riferimento è Eurosport 1 visibile sul bouquet di Sky e su Dazn per gli abbonati, streaming su Sky Go e anche su Eurosport Player. Leggi su sportface (Di domenica 13 settembre 2020) Ladegli Ussarà visibilein tv: ecco di seguito il, l’e ladel match di Flushing Meadows. Il tedesco affronta l’austriaco in quella che è unastorica, visto che per la prima volta dopo oltre tre anni un giocatore all’infuori dei big-3 vincerà uno Slam.incerta, entrambi hanno dimostrato di meritare l’ambito trofeo. Si parte alle ore 22 di domenica 13 ottobre, ildi riferimento è Eurosport 1 visibile sul bouquet di Sky e su Dazn per gli abbonati,su Sky Go e anche su Eurosport Player.

