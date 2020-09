Xbox Series S: i giochi gireranno come su One S in retrocompatibilità (Di domenica 13 settembre 2020) Microsoft ha condiviso nuovi dettagli sulla retrocompatibilità di Xbox Series S, in questo la nuova console sarà simile a One S Arrivano nuove informazioni ufficiali sul caldissimo fronte Series S proprio da parte della casa di Redmond. Questa volta, oggetto delle notizie è la retrocompatibilità di Xbox Series S: sembra proprio che sulla nuova console entry-level della casa di Redmond i giochi vecchi gireranno come su One S. Se volete quindi godervi dei titoli Xbox 360 o della prima storica Xbox su Series S, non ci saranno le migliorie garantite da Xbox Series X. Xbox Series S in retrocompatibilità ... Leggi su tuttotek (Di domenica 13 settembre 2020) Microsoft ha condiviso nuovi dettagli sulla retrocompatibilità diS, in questo la nuova console sarà simile a One S Arrivano nuove informazioni ufficiali sul caldissimo fronteS proprio da parte della casa di Redmond. Questa volta, oggetto delle notizie è la retrocompatibilità diS: sembra proprio che sulla nuova console entry-level della casa di Redmond ivecchisu One S. Se volete quindi godervi dei titoli360 o della prima storicasuS, non ci saranno le migliorie garantite daX.S in retrocompatibilità ...

XboxItalia : È ora di renderlo ufficiale ?? Xbox Series S | Prestazioni next gen nella più piccola ??Xbox di sempre a 299 €.… - XboxItalia : Ecco un bel tweet... Xbox Series X: 499,99 € Xbox Series S: 299,99 € Data di uscita: 10 novembre Pre-order dal 2… - XboxItalia : Xbox Series S ?? Console nextgen all-digital ?? Caricamenti più veloci ?? Maggiore frame rate ?? Mondi più particolar… - Il_Paradroide : RT @IGNitalia: La presentazione del modello entry-level della console next-gen di Microsoft ha sorpreso, in primis per l'ottimo rapporto qu… - IGNitalia : La presentazione del modello entry-level della console next-gen di Microsoft ha sorpreso, in primis per l'ottimo ra… -